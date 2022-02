Príncipe Charles testa positivo para a Covid-19 pela segunda vez

O príncipe Charles,73, herdeiro do trono britânico foi infectado pela Covid-19 pela segunda vez. A informação foi divulgada pela Clarence House, residência oficial do príncipe, no Twitter, na manhã desta quinta-feira (10). As informações são da Reuters, divulgadas pela Folha de São Paulo.

O primogênito da rainha Elizabeth está em isolamento e cancelou os compromissos planejados para o dia.

Charles também recebeu diagnóstico de Covid-19 em março de 2020, no início da pandemia, mas afirmou ter tido apenas sintomas leves após passar sete dias isolado na Escócia antes de retomar suas funções na família real britânica.

O príncipe participou, na noite desta quarta (9), de uma recepção da organização British Asian Trust que também contou com a presença dos ministros da Saúde e das Finanças, Sajid Javid e Rishi Sunak, respectivamente.