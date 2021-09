Princesa que já esteve em Belém irá deixar a realeza para casar com plebeu

Uma cena de conto de fadas e filmes de amor parece que ganhará repetição na vida real na família real do Japão. A princesa Mako, sobrinha do imperador Naruhito, vai deixar a realeza para se unir com Kei Komuro, o noivo americano (e plebeu). Para completar a cena romântica, ela deixará seu país para morar nos Estados Unidos. As informações são do G1 Nacional e foram noticiadas por toda a imprensa japonesa.

Mako inclusive já esteve no Brasil e também na "terrinha". Sim, a princesa veio a Belém há três anos, em julho de 2018 e também visitou Tomé-Açú. Na época, foi recebida com honras de estado pelo então governador do Pará, Simão Jatene. Toda a impresa da capital paraense acompanhou a visita, que ocorreu em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O Pará é, hoje, a terceira maior colônia japonesa do país.

A princesa Mako durante visita ao Ver-o-Peso (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

Mako, durante a visita a Tomé-Açú, conheceu as iguarias paraenses (Akira Onuma/O Liberal)

Já o casamento, acontecerá sem algumas das tradicionais cerimônias imperiais. Ela também deve rejeitar o dote de até 150 milhões de ienes (mais de R$ 6,7 milhões) concedido às mulheres da família imperial que abandonam seu título para casar fora da realeza.

Mako e Kei (Divulgação Pool/Casa Imperial)

O namoro do casal já vem desde 2017. Kei, assim como a princesa, tem 29 anos, e se conheceram na universidade. Com isso, Mako, que detém até o então o título real na linha de sucessão, perderá o posto.