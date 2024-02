Paciente da Neuralink, empresa de Musk, controlou mouse com o pensamento após implante cerebral

Elon Musk, dono e fundador da Neuralink, revelou nesta segunda-feira (19) um avanço notável: o primeiro paciente humano que recebeu um implante cerebral da Neuralink conseguiu controlar um mouse apenas com seus pensamentos. O progresso foi compartilhado por Musk durante uma interação no Spaces, plataforma de mídia social da X, antigo Twitter, onde destacou a recuperação completa do paciente, sem efeitos colaterais adversos detectados até o momento.

A Neuralink está empenhada em maximizar a capacidade do paciente de realizar cliques de botão no mouse por meio do pensamento, revelou Musk durante a mesma conversa. No entanto, a empresa não respondeu imediatamente às solicitações de mais informações feitas pela Reuters.

O procedimento foi realizado em janeiro, após a Neuralink obter aprovação para testar seus dispositivos em humanos em setembro de 2023. A técnica envolve o uso de um robô para implantar cirurgicamente um chip em uma região do cérebro responsável pelo controle dos movimentos, utilizando uma interface cérebro-máquina. Inicialmente, o objetivo é permitir que os pacientes controlem um cursor ou teclado de computador com seus pensamentos.

Elon Musk tem grandes planos para a Neuralink, visando facilitar implantes cirúrgicos rápidos para tratar uma variedade de condições, incluindo obesidade, autismo, depressão e esquizofrenia.

Apesar dos avanços, a Neuralink enfrenta críticas quanto aos seus protocolos de segurança e às inovações reais trazidas por sua tecnologia. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, em entrevista à Folha, questionou a relevância do implante, argumentando que a maioria dos casos de paralisia pode ser tratada com interfaces não invasivas. Nicolelis, que desenvolveu uma máquina com uma técnica semelhante à da Neuralink, considera que a empresa está mais focada em hype do que em resultados concretos.