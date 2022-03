Primeira-dama da Ucrânia condena mortes de crianças em meio aos conflitos

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, lamentou a morte de crianças e falou sobre a guerra em seu país em uma carta aberta publicada nesta terça-feira 8. "Eu testemunho: apesar da propaganda do Kremlin, de que a invasão é uma 'operação especial', ela é, na verdade, o assassinato de civis pacíficos", escreveu. As informações são do G1.

Zelenska falou da vida de crianças de seu país que foi interrompida por conta dos ataques e listou algumas das mortes - são mais de 50 menores de idade vítimas da tragédia, segundo o governo.

"Alisa de oito anos morreu na rua e seu avô tentou protegê-la com o seu corpo", disse a primeira-dama". Polina morreu junto com os pais em tiroteio. Arsenij, de 14 anos, foi atingido na cabeça, e a ambulância simplesmente não conseguiu chegar."

Ela disse ainda que muitos recém-nascidos, em bunkers, não conheceram o "céu da paz".