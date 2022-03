Explosão de mina terrestre em Kiev, na Ucrânia, causa a morte de 3 pessoas; crianças ficaram feridas

A explosão de uma mina terrestre provocou a morte de três adultos. De acordo com Liudmyla Denisova, encarregada de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, o caso foi registrado em uma estrada na região de Chernigov, ao norte da capital da Ucrânia, Kiev. Três crianças ficaram feridas. As informações são da Agence France-Presse.

VEJA MAIS

Todos estavam em um carro. Os adultos morreram instantaneamente e as crianças foram hospitalizadas, ainda de acordo com Denisova. Ela observou que o uso de minas terrestres é proibido pelo direito internacional.