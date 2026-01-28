Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente interina da Venezuela diz que EUA iniciaram liberação de recursos bloqueados

A declaração ocorre em meio a sinais de reaproximação diplomática entre Caracas e Washington

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela (Federico Parra | AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta terça-feira (27) que os Estados Unidos começaram a desbloquear recursos venezuelanos que estavam congelados por sanções. Segundo ela, a liberação permitirá investimentos prioritários no país.

A declaração de Rodríguez, feita em discurso na televisão estatal, ocorre em meio a sinais de reaproximação diplomática entre Caracas e Washington. Os EUA notificaram o Congresso sobre os primeiros passos para possivelmente reabrir sua embaixada, fechada desde março de 2019.

Rodríguez destacou que os recursos liberados "pertencem ao povo venezuelano" e possibilitarão "investimentos importantes em equipamentos para hospitais" e materiais comprados em outros países. Ela assumiu o cargo após a captura de Nicolás Maduro.

Retomada Diplomática e Reabertura

O governo do presidente Donald Trump informou ao Congresso que avalia a restauração das relações bilaterais com a Venezuela. Este movimento se dá após a operação militar americana que destituiu Maduro do poder.

Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA informou aos parlamentares que está enviando um contingente regular de funcionários temporários. Eles irão desempenhar funções diplomáticas "selecionadas" em Caracas.

O Departamento de Estado detalhou a intenção de implementar uma "abordagem em fases" para a possível retomada das operações da Embaixada em Caracas. A notificação foi encaminhada a comissões da Câmara e do Senado.

Os funcionários devem, inicialmente, viver e trabalhar em instalações temporárias, enquanto o complexo da embaixada passa por adaptações. Esta é a primeira comunicação formal sobre a intenção de reabrir a representação diplomática.

A presidente interina afirmou que seu governo e a administração Trump estabeleceram "canais de comunicação respeitosos e corteses" desde 3 de janeiro, data da captura de Maduro. Ela não comentou diretamente a possível reabertura da embaixada.

Delcy Rodríguez disse ainda que trabalha com Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio para definir "uma agenda de trabalho". A declaração foi feita durante uma visita a um hospital público.

