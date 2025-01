Presidente do Panamá rechaça discurso de Trump: Nenhuma nação interfere em nossa administração

O presidente do Panamá, José Raul Mulino, afirmou nesta segunda, 20, em comunicado que rechaça o discurso de posse de Donald Trump e que o Canal do Panamá "é e continuará sendo" do país da América Latina. Mulino complementa, dizendo que "não há nenhuma nação no mundo que interfira em nossa administração".

"Sua administração do Canal seguirá sob controle panamenho com respeito à sua neutralidade permanente", diz o texto. Além disso, o presidente do país reitera que buscará diálogo para que a soberania total e a propriedade sobre o Canal sejam mantidas, e que a passagem "não foi uma concessão de ninguém, mas o resultado de lutas geracionais e do tratado Torrijos-Carter".