Estados Unidos suspendem CBP One, aplicativo que permitia entrada legal de imigrantes no país

Na tarde desta segunda-feira (20/1), quando transcorria a posse do presidente Donald Trump para a Casa Branca, foi encerrado o aplicativo CBP One, uma ferramenta do governo Biden que permitia que imigrantes agendassem compromissos na fronteira com o México, como entrevistas e retirada de documentações.

A ferramenta permitiu a entrada legal de quase um milhão de pessoas no país com direito a trabalho.

Na tela inicial do site é possível ver um aviso anunciando o encerramento do aplicativo e o cancelamento de compromissos existentes.

(Foto: Reprodução)

De acordo com a agência The Associated Press (AP), a decisão foi apoiada por críticos que afirmam que a aplicação contribuiu para o aumento do fluxo de migrantes na fronteira entre o México e os Estados Unidos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)