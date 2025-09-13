Presidente do Nepal dissolve parlamento e convoca eleições

Subiu para 51 o número de mortos nos confrontos durante os protestos violentos no Nepal, um pequeno país localizado no sul da Ásia, entre a China ao norte e a Índia ao sul. As manifestações ocorrem contra corrupção generalizada e uma proibição governamental de uso de redes sociais.

O presidente do país dissolveu o Parlamento e anunciou novas eleições para março de 2026. Segundo a polícia, mais de 12 mil detentos escaparam de prisões durante os protestos.

O Nepal também anunciou que a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, foi empossada como primeira-ministra interina. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Suprema Corte no país.

Durante a semana, a esposa de um ex-primeiro-ministro morreu queimada após um ataque à residência do casal. As manifestações são contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção.

O Nepal não tem litora e é conhecido por sua paisagem montanhosa, incluindo a cordilheira do Himalaia e o Monte Everest.