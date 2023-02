Presidente do México posta fotos que diz ser de “elfo da floresta”

No último sábado (25), o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, compartilhou no seu perfil oficial do Twitter uma foto no que diz se referir a um “elfo da floresta”. O chefe de Estado estava em visita ao projeto ferroviário Trem Maia, localizado na península de Yucatán e, de acordo com ele, o ser mágico se trata de um "aluxe", espécie de duende da mitologia Maia associada a florestas e cavernas. "Tudo é místico", escreveu o político.

Na publicação, o presidente diz que o “elfo” de cabelos brancos e olhos brilhantes pendurado na árvore foi registrado três dias antes por um engenheiro que trabalha na nova linha ferroviária, que é responsável por interligar locais turísticos, como os antigos ambientes maias. No entanto, os galhos das árvores juntos a iluminação borrada na noite lembram a silhueta de um pequeno corpo, o que deu a entender que poderia ser um "elfo".

VEJA MAIS

No mesmo dia da postagem, milhares de manifestantes foram até Zócalo, principal praça do antigo centro do México, para protestar contra uma reforma eleitoral aprovada pelo seu governo, que se refere ao corte de gastos ao Instituto Nacional Eleitoral (INE), que organiza e trata de questões democráticas. Segundo os manifestantes, o projeto aprovado pelo Congresso Nacional tira forças da democracia do país.

Logo após o post, internautas reagiram na internet sobre a posição do presidente ao parecer não se importar diante da grande manifestação que acontecia no país. “Sim, Andrés, um engenheiro tirou uma foto há três dias que está circulando em Nuevo León, México, desde fevereiro de 2021 e na Tailândia desde dezembro do mesmo ano. Se você acredita, você é um estúpido… se você sabe que está mentindo, é um malicioso”. escreveu um.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)