'The Last of Us' da vida real? Fungo bizarro transforma aranhas em zumbis na Europa

Um recente estudo realizado por cientistas na Irlanda do Norte revelou a existência de um fungo que transforma aranhas em verdadeiros "zumbis", alterando o comportamento desses animais de forma impressionante. A descoberta remete diretamente à trama da série "The Last of Us", exibida pela HBO e Max, na qual um parasita fungal transforma humanos em criaturas agressivas e descontroladas. No mundo real, esse fenômeno ocorre no reino dos invertebrados, e a nova descoberta é um exemplo claro disso.

O parasita, que foi batizado de Gibellula attenboroughii em homenagem ao renomado naturalista britânico David Attenborough, afeta aranhas das espécies Metellina merianae e Meta menardi. Após a infecção, o fungo altera o comportamento das aranhas de maneira drástica.

Normalmente, esses animais se mantêm dentro de suas teias, mas, ao serem parasitadas, as aranhas começam a buscar lugares expostos à luz e ao vento, onde ficam fixadas antes de sucumbir à morte. Esse comportamento inusitado favorece a disseminação dos esporos do fungo, que se espalham pelo ambiente e podem infectar outras aranhas.

A descoberta ocorreu em 2021, quando uma equipe de filmagem se deparou com uma aranha infectada enquanto gravava um programa de televisão em um depósito de pólvora abandonado, ao sudeste de Belfast, na Irlanda do Norte. Esse momento despertou o interesse dos cientistas, que começaram a investigar o fenômeno e, com o tempo, identificaram outras aranhas infectadas nas cavernas da Irlanda e da Irlanda do Norte.

O mais curioso é que, quando saudáveis, as aranhas não deixam suas teias. Mas o parasita as "comanda" para sair delas e se fixar em lugares expostos ao vento, onde os esporos do fungo podem ser dispersados mais facilmente. Esse comportamento peculiar impressionou os pesquisadores, que ainda tentam entender como exatamente o fungo consegue alterar o cérebro das aranhas de forma tão precisa e eficaz.