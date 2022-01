Homem é perseguido por ‘criatura misteriosa' em barco durante passeio noturno; assista

Um vídeo de um homem sendo perseguido por uma ‘criatura misteriosa', enquanto estava dentro de um barco pequeno, nas águas noturnas, viralizou nas redes sociais, na terça-feira (25/01). No conteúdo, a vítima é perseguida por uma ‘fera’ com olhos brilhantes que salta em direção a ele.

Dentro do transporte marítimo, o rapaz, que é morador do Rio Grande do Sul, filma a situação inusitada, escreve na publicação: “Queria me atacar”. Veja o vídeo do momento em que a ‘criatura’ o persegue:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)