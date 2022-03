Presidente da Ucrânia, Zelensky quer falar com Putin, da Rússia: ‘Única maneira de parar a guerra’

Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, só há uma forma da guerra com a Rússia acabar: ele próprio conversar diretamente com o presidente Vladimir Putin. A afirmação foi feita na tarde desta quinta-feira (3). "Eu preciso falar com Putin... porque essa é a única maneira de parar esta guerra", disse Zelensky. As informações são do G1 mundo.

VEJA MAIS

Em seu pronunciamento, ele voltou a pedir ajuda da comunidade internacional para garantir a segurança em seu território, afirmando que os ucranianos buscam a liberdade.

"Eu tenho medo, obviamente, de que meus amigos morram. Eu, como presidente da Ucrânia, não tenho direito a ter medo de morrer. Claro que dentro de mim, eu sinto dor. Temo pelos entes queridos. Eu tenho medo de não ter mais meu país. Eu tenho medo. O que vamos dizer a nossos filhos?", completou.