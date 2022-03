Presidente da Ucrânia reclama que há 13 dias ouve ‘promessas’ do Ocidente

Em mensagem gravada e difundida nesta terça-feira (8), através da rede social Telegram, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o Ocidente quebrou as promessas de proteção dos ucranianos diante do bombardeio russo. “Há treze dias que estamos ouvindo promessas. Há 13 dias que dizem que vão nos ajudar nos céus e que teremos aviões, que nos vão entregar aviões”, declarou. As informações são da SIC Notícias.

“A responsabilidade por tudo isto também recai sobre aqueles que não foram capazes de tomar uma decisão no Ocidente nos últimos 13 dias (…). [Recai] sobre aqueles que não protegeram os céus ucranianos dos assassinos russos”, continuou Zelensky, que completou: “A humanidade, que deve prevalecer nas capitais mundiais, deve prevalecer sobre o medo”.

Ele havia pedido uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, mas a opção já foi descartada pela OTAN e pelos Estados Unidos.