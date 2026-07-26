Presidente da Síria diz que país busca acordo de segurança com Israel visando 'paz abrangente'

Ahmed Al-Sharaa também disse que a Síria não quer realizar qualquer intervenção militar no vizinho Líbano

Ahmed Hussein al-Shar’a, também conhecido como Abu Mohammad al-Julani. Ele preside a Síria desde janeiro de 2025. ( Foto: Foto: Wikipedia.org/Ahmed_al-Sharaa )

O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, afirmou que Damasco está trabalhando ativamente para alcançar um acordo de segurança com Israel, com a participação de vários países. Em uma entrevista à Al Jazeera, al-Sharaa disse esperar que o acordo possa servir como porta de entrada para uma paz abrangente.

O líder sírio também garantiu que um eventual acordo não comprometeria o direito da Síria às Colinas de Golã, que Israel ocupa desde 1973.

Segundo al-Sharaa, a Síria está evitando confrontos com Israel, e um acordo de segurança poderia abrir caminho para uma solução mais ampla e abrangente para a crise. A declaração ocorre após repetidas incursões e ataques israelenses no sul da Síria desde que al-Sharaa chegou ao poder, em dezembro de 2024, após a queda do governo de Bashar al-Assad.

Al-Sharaa também confirmou que a Síria não pretende realizar qualquer intervenção militar no vizinho Líbano. Em vez disso, ele disse que seu governo discute atualmente maneiras de ajudar as autoridades libanesas a superar a crise atual e conduzir o país em direção à estabilidade.