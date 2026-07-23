Leopardo invade loja de bebidas, ataca funcionário e é capturado após 5 horas na Índia

Um leopardo invadiu uma loja de bebidas na cidade de Todaraisingh, no estado de Rajastão, na Índia. Imagens de câmera de segurança registraram que o caso ocorreu no último dia 20 de julho. O animal atacou três pessoas, entre elas um funcionário do estabelecimento, antes de ser capturado por equipes de resgate.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o leopardo atacou inicialmente um guarda florestal voluntário e um homem que estava do lado de fora da loja. Em seguida, entrou no estabelecimento e avançou contra o vendedor Sanjay Gurjar, de 25 anos. As imagens mostram o felino circulando entre as prateleiras, derrubando caixas e garrafas enquanto persegue o funcionário, que consegue escapar e fechar a porta da loja, mantendo o animal preso no interior do local.

Resgate

Ainda de acordo com o Metrópoles, uma equipe de resgate chegou após 5 horas e realizou uma operação que durou cerca de cinco horas para capturar o leopardo em segurança. O vendedor sofreu ferimentos no nariz, ombro e mãos, enquanto as outras vítimas também receberam atendimento médico.