UKMTO relata que navio-tanque foi atingido por projétil em área náutica saudita no Mar Vermelho

O comandante de um navio-tanque relatou que a embarcação foi atingida por um projétil desconhecido a 70 milhas náuticas a sudoeste de Al Shuqaiq, na Arábia Saudita, informou a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 22.

O ataque causou um incêndio a bordo que a tripulação estava combatendo no momento. Não houve relatos de vítimas nem impacto ambiental, segundo informe do UKMTO. O episódio está sendo investigado pelas autoridades.