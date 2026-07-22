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UKMTO relata que navio-tanque foi atingido por projétil em área náutica saudita no Mar Vermelho

Estadão Conteúdo

O comandante de um navio-tanque relatou que a embarcação foi atingida por um projétil desconhecido a 70 milhas náuticas a sudoeste de Al Shuqaiq, na Arábia Saudita, informou a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 22.

O ataque causou um incêndio a bordo que a tripulação estava combatendo no momento. Não houve relatos de vítimas nem impacto ambiental, segundo informe do UKMTO. O episódio está sendo investigado pelas autoridades.

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