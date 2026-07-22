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Otan aprova pacote de infraestrutura de combustíveis com financiamento de 27 bilhões de euros

Estadão Conteúdo

22 de julho de 2026 às 18:41

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aprovou nesta quarta-feira, 22, um pacote de 27 bilhões de euros como parte do seu programa comum para os próximos cinco anos que modernizará a infraestrutura existente de armazenamento e distribuição de combustível. Em comunicado, a aliança apontou que a medida apoiará novas instalações, incluindo oleodutos, na parte leste e sudeste da Otan e garantirá que as forças do grupo tenham o suprimento de energia necessário para estarem prontas para o combate.

"O financiamento comum apoia as capacidades e a infraestrutura que ajudam a manter a segurança de um bilhão de cidadãos. Ele fortalece a dissuasão e a defesa, viabiliza as operações e missões da Otan, apoia a prontidão militar e sustenta os processos de consulta, comando e controle da Aliança. O plano também prevê recursos para o apoio prioritário à Ucrânia, incluindo a iniciativa de Assistência de Segurança e Treinamento da OTAN para a Ucrânia e o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação OTAN-Ucrânia", apontou.

Como parte da decisão, os aliados concordaram com os limites máximos de financiamento para 2027 do Orçamento Militar, do Orçamento Civil e do Programa de Investimento em Segurança da Otan, elevando o financiamento comum total para até 6,5 bilhões de euros.

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