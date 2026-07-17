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Terremoto de magnitude 7,3 sacode México e América Central

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA emitiu um alerta de tsunami

AFP
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Área do terremoto que atingiu a costa do México (Reprodução / USGS)

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem relatos de vítimas até o momento.

O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, informaram jornalistas da AFP.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) emitiu um alerta de tsunami. A Marinha também recomendou que as pessoas se mantivessem afastadas das praias.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu pouco antes das 9h00, horário local (12h00 no horário de Brasília), com epicentro a 48 quilômetros da localidade de Aquiles Serdán.

O serviço sismológico mexicano registrou pelo menos duas réplicas de magnitudes 6,8 e 5,1.

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, houve cenas de pânico nos poucos prédios altos da cidade.

"Conversei com os governadores de Chiapas e Tabasco, estados que até agora não relataram nenhum dano. Protocolos estão sendo ativados nos estados vizinhos", escreveu a presidente Claudia Sheinbaum no X.

"Autoridades dos três níveis de governo estão realizando visitas às áreas afetadas para avaliar possíveis danos estruturais e coordenar medidas preventivas", acrescentou.

Na Guatemala, na região sudeste da fronteira com o México, o terremoto foi sentido com força, inclusive na capital guatemalteca, e com menos intensidade em El Salvador.

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