Estados Unidos alteram regras para vistos de estudantes e jornalistas; veja o que muda

Nova regra reduz prazo de validade para vistos de estudantes, intercambistas e profissionais da imprensa; medida deve entrar em vigor em setembro

O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova mudança nas regras de imigração que afeta estudantes internacionais, jornalistas e participantes de programas de intercâmbio. A decisão, formalizada em um documento administrativo divulgado nesta quinta-feira (16), faz parte do pacote de medidas adotadas pelo presidente Donald Trump para endurecer o controle migratório no país.

As novas regras têm previsão de entrar em vigor em setembro, caso não sejam barradas pelo Congresso dos Estados Unidos. Atualmente, o Partido Republicano, que defende políticas mais rígidas para a imigração legal e ilegal, possui maioria no Legislativo.

Estudantes terão permanência limitada a quatro anos

Pelas novas diretrizes, estrangeiros que ingressarem nos Estados Unidos com visto de estudante poderão permanecer legalmente no país por, no máximo, quatro anos. Após esse período, será necessário solicitar uma renovação ou atender aos critérios estabelecidos pelas autoridades migratórias para continuar em território americano.

A medida altera a forma como esses vistos são administrados e faz parte da estratégia do governo para ampliar o controle sobre a permanência de estrangeiros.

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Jornalistas também serão afetados

Os profissionais da imprensa estrangeira também terão mudanças significativas. O visto destinado a jornalistas e trabalhadores da mídia terá validade máxima de 240 dias, o equivalente a aproximadamente oito meses. Após esse prazo, será possível solicitar uma prorrogação por períodos iguais, desde que sejam cumpridas as exigências previstas pela legislação migratória.

No caso de jornalistas chineses, as restrições serão ainda mais rígidas. Os vistos terão duração máxima de 90 dias, refletindo o aumento das tensões diplomáticas entre Estados Unidos e China.

Quais vistos serão afetados?

As alterações atingem três categorias de vistos emitidos pelos Estados Unidos:

Visto F: destinado a estudantes internacionais matriculados em instituições de ensino norte-americanas;

destinado a matriculados em instituições de ensino norte-americanas; Visto J : voltado para participantes de programas de intercâmbio cultural , acadêmico e profissional;

: voltado para , acadêmico e profissional; Visto I: concedido a jornalistas estrangeiros e profissionais da comunicação que atuam temporariamente no país.

As novas regras fazem parte da política migratória do governo Donald Trump, que tem como objetivo reforçar o controle sobre a entrada e a permanência de estrangeiros nos Estados Unidos.

Mudanças

Pelas novas regras, os titulares dos vistos que desejarem permanecer nos Estados Unidos após o período máximo de permanência autorizado precisarão solicitar uma prorrogação às autoridades de imigração ou deixar o país e solicitar uma nova admissão, retornando posteriormente ao território norte-americano.

Antes da mudança anunciada nesta quinta-feira (16), os estudantes estrangeiros podiam permanecer nos Estados Unidos durante todo o período de duração do curso, enquanto os jornalistas internacionais tinham direito a vistos com validade de até cinco anos. Com a nova regulamentação, esses prazos passam a ser reduzidos.