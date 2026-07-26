Ucrânia e Rússia se acusam de novos ataques na manhã deste domingo

Mísseis balísticos russos atingiram Kiev no início desta manhã de domingo, 26, provocando incêndios e ferindo ao menos três civis, enquanto ataques a outras partes da Ucrânia mais tarde mataram pelo menos duas pessoas, segundo autoridades locais.

No leste da Ucrânia ocupado pela Rússia, autoridades instaladas pelo Kremlin disseram que um ataque ucraniano com drones matou quatro civis na cidade de Horlivka. Segundo Ivan Prikhodko, prefeito nomeado pela Rússia na cidade, o município estava sob fogo desde as primeiras horas do dia.