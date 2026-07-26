Helicóptero e navios caçam 17 desaparecidos após cargueiro afundar na Ásia

Imagem flagra momento em que patrulha utiliza canhão de água no Mar do Sul da China, área de intenso conflito geopolítico ( Foto: Guarda Costeira das Filipinas / Divulgação / via g1 )

Uma intensa força-tarefa tenta localizar, neste domingo (26), pessoas que sumiram no Mar do Sul da China. O acidente ocorreu com o Khoi Nguyen 18, que transportava 62 cidadãos do Vietnã e entrou em emergência próximo ao Recife Fiery Cross, segundo autoridades chinesas à emissora estatal CCTV.

Até o momento, 45 passageiros foram retirados da água com vida. O alerta se deu na noite de sábado (25), quando o Nanhai Jiu 115, veículo da frota de resgate chinesa, avistou um sinalizador luminoso disparado pelos tripulantes.

Operação conjunta

A primeira balsa salva-vidas, contendo 29 sobreviventes, estava a cerca de 70 quilômetros ao norte da área do incidente. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores vietnamita, a resposta das autoridades foi imediata no local.

"O Vietnã iniciou operações de busca e salvamento, com o apoio de forças e navios chineses de busca e salvamento que estavam próximos à área", disse um porta-voz à imprensa local, agradecendo à China pelo apoio.

Área de disputa global

A embarcação acidentada possui quase 70 metros de comprimento e pesa 999 toneladas métricas. O local do desastre, contudo, atrai atenção não apenas pela emergência, mas pela forte tensão geopolítica.