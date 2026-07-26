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TRAGÉDIA MARÍTIMA

Helicóptero e navios caçam 17 desaparecidos após cargueiro afundar na Ásia

Equipes de resgate já salvaram 45 ocupantes nas proximidades de atóis disputados

O Liberal

26 de julho de 2026 às 08:28

Imagem flagra momento em que patrulha utiliza canhão de água no Mar do Sul da China, área de intenso conflito geopolítico

Imagem flagra momento em que patrulha utiliza canhão de água no Mar do Sul da China, área de intenso conflito geopolítico ( Foto: Guarda Costeira das Filipinas / Divulgação / via g1 )

Uma intensa força-tarefa tenta localizar, neste domingo (26), pessoas que sumiram no Mar do Sul da China. O acidente ocorreu com o Khoi Nguyen 18, que transportava 62 cidadãos do Vietnã e entrou em emergência próximo ao Recife Fiery Cross, segundo autoridades chinesas à emissora estatal CCTV.

Até o momento, 45 passageiros foram retirados da água com vida. O alerta se deu na noite de sábado (25), quando o Nanhai Jiu 115, veículo da frota de resgate chinesa, avistou um sinalizador luminoso disparado pelos tripulantes.

Operação conjunta

A primeira balsa salva-vidas, contendo 29 sobreviventes, estava a cerca de 70 quilômetros ao norte da área do incidente. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores vietnamita, a resposta das autoridades foi imediata no local.

"O Vietnã iniciou operações de busca e salvamento, com o apoio de forças e navios chineses de busca e salvamento que estavam próximos à área", disse um porta-voz à imprensa local, agradecendo à China pelo apoio.

Área de disputa global

A embarcação acidentada possui quase 70 metros de comprimento e pesa 999 toneladas métricas. O local do desastre, contudo, atrai atenção não apenas pela emergência, mas pela forte tensão geopolítica.

O recife integra as Ilhas Spratly, ou Nansha para os chineses. A região é rica em recursos e tem quase toda sua soberania reivindicada por Pequim, gerando atritos com Filipinas, Taiwan, Malásia, Brunei e o próprio governo vietnamita.

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