Helicóptero e navios caçam 17 desaparecidos após cargueiro afundar na Ásia

Uma intensa força-tarefa tenta localizar, neste domingo (26), pessoas que sumiram no Mar do Sul da China. O acidente ocorreu com o Khoi Nguyen 18, que transportava 62 cidadãos do Vietnã e entrou em emergência próximo ao Recife Fiery Cross, segundo autoridades chinesas à emissora estatal CCTV.
Até o momento, 45 passageiros foram retirados da água com vida. O alerta se deu na noite de sábado (25), quando o Nanhai Jiu 115, veículo da frota de resgate chinesa, avistou um sinalizador luminoso disparado pelos tripulantes.
Operação conjunta
A primeira balsa salva-vidas, contendo 29 sobreviventes, estava a cerca de 70 quilômetros ao norte da área do incidente. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores vietnamita, a resposta das autoridades foi imediata no local.
"O Vietnã iniciou operações de busca e salvamento, com o apoio de forças e navios chineses de busca e salvamento que estavam próximos à área", disse um porta-voz à imprensa local, agradecendo à China pelo apoio.
Área de disputa global
A embarcação acidentada possui quase 70 metros de comprimento e pesa 999 toneladas métricas. O local do desastre, contudo, atrai atenção não apenas pela emergência, mas pela forte tensão geopolítica.
O recife integra as Ilhas Spratly, ou Nansha para os chineses. A região é rica em recursos e tem quase toda sua soberania reivindicada por Pequim, gerando atritos com Filipinas, Taiwan, Malásia, Brunei e o próprio governo vietnamita.