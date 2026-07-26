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Teerã promete resposta a ataque contra embarcação do Irã e acusa Ucrânia de ampliar conflito

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 15:11

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo, 26, que um ataque ucraniano contra uma embarcação comercial iraniana matou um marinheiro e "não pode ficar sem resposta".

Em uma publicação no X, Araghchi classificou a ação como uma "flagrante violação da Carta da ONU" e afirmou que o ataque foi realizado "a pedido de Israel para arrastar a Europa para sua guerra".

Segundo o chanceler iraniano, a posição de Teerã foi transmitida em conversas telefônicas separadas com a chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, e com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

No sábado, o Irã convocou o encarregado de negócios da Ucrânia em Teerã em razão do ataque no Mar Cáspio. Além da morte de um marinheiro, outra pessoa ficou ferida.

Zelensky afirmou no X que a Ucrânia havia obtido "resultados muito fortes" em ataques de longo alcance no Mar Cáspio, inclusive contra "embarcações usadas no transporte de cargas militares envolvendo o Irã".

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