Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente da Coreia do Sul pede para que Trump se torne 'pacificador' com Coreia do Norte

Estadão Conteúdo

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se torne um "pacificador" e use sua liderança para levar a Coreia do Norte para negociações que podem reduzir as tensões militares na Península Coreana, disse o ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun em entrevista à AP.

Segundo o representante sul-coreano, o republicano "acolheu" o pedido e "expressou sua disposição de se envolver novamente com a Coreia do Norte". Não houve nenhuma declaração imediata da Casa Branca.

Durante o primeiro mandato, Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se encontraram três vezes enquanto a Coreia do Norte construía um estoque de armas nucleares, o que Kim considera fundamental para a segurança do país e sua continuidade no poder no país do nordeste asiático.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COreia do Sul

Coreia do Norte

tensão

intervenção

Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Dinamarca: Ministério da Defesa avista drones em importantes instalações militares do país

27.09.25 10h33

POLÍTICA

'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

Alckmin afirmou que o encontro foi um primeiro e importante passo para destravar as negociações comerciais entre os dois países

27.09.25 9h17

VISTO

EUA anunciam revogação do visto de Gustavo Petro após ato pró-Palestina em Nova York

Visto do presidente da Colômbia foi revogado após participação em manifestações pró-Palestina

27.09.25 8h38

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda