Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente da Colômbia alerta para ameaça de ataque dos EUA: 'Podem cair bombas em Manaus'

Petro citou ameaça após ação militar que matou 11 pessoas perto da Venezuela

Redação O Liberal
fonte

Gustavo Petro postou no X que os trabalhadores da Colômbia tiveram uma vitória após 34 anos, "desde que a Constituição ordenou a criação de uma lei do estatuto do trabalho, ordem desde então descumprida", escreveu ele. (Reprodução / Redes Sociais)

Durante a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus (AM), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou as ações militares dos Estados Unidos sob o argumento de combate ao tráfico de drogas. Na última semana, uma embarcação foi atacada, resultando na morte de 11 pessoas.

VEJA MAIS

image EUA retira encarregado de negócios na Colômbia em protesto por declarações de Petro

image Atentados na Colômbia lançam sombra sobre política de paz com guerrilha do presidente Petro

image Ao lado de Lula, Gustavo Petro critica EUA, Israel e chama Netanyahu de 'amigo de Hitler'
O presidente da Colômbia fez duras críticas ao primeiro-ministro de Israel

Em discurso nesta terça-feira (9), Petro destacou a presença de mais de quatro mil marinheiros e fuzileiros navais norte-americanos em navios de guerra próximos à costa da Venezuela. Segundo ele, a América do Sul precisa se unir para enfrentar o avanço dos EUA na região.

Petro teme expansão do conflito para outros países

O presidente colombiano alertou que outros países podem ser alvos de bombardeios se não houver reação conjunta.“Podem cair bombas em Manaus, Rio de Janeiro, Bogotá e outras cidades. Vamos ficar calados agora e ver essas bombas matando nossas crianças, ou nós vamos parar e nos unir?”, afirmou.

Petro também relembrou o ataque recente de militares norte-americanos, sob ordens do então presidente Donald Trump, contra uma lancha civil. O barco, segundo ele, poderia ser da Venezuela ou de Trinidad e Tobago.

“Ainda não está claro, mas houve morte de civis. Eles estavam levando cocaína? Não sabemos. Foram alvejados nas águas de Trinidad e Tobago. Isso é um assassinato. A América Latina é a dona do Caribe e ela vai ter que suportar isso e ficar calada?”, questionou.

Venezuela mobiliza reservistas diante de ameaça

A tensão levou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a convocar cerca de cinco milhões de reservistas diante das movimentações militares dos Estados Unidos, que Caracas classifica como intimidação.

De acordo com Maduro, pelo menos oito navios de guerra, 1.200 mísseis e um submarino nuclear dos EUA estão posicionados contra a Venezuela. Já o comandante da milícia bolivariana, Orlando Romero, afirmou que a operação não está relacionada ao combate ao narcotráfico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

EUA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

França tem protestos e greve contra nomeação de novo premiê; polícia usa gás lacrimogêneo

10.09.25 11h24

MUNDO

VÍDEO: Ministra da Saúde da Suécia passa mal e desmaia durante cerimônia de posse

Elisabet Lann assume o cargo no Ministério da Saúde da Suécia após a renúncia de Acko Ankarberg Johansson, que havia anunciado recentemente sua intenção de disputar nova vaga no Parlamento

10.09.25 11h13

EUA: avião enviado pela Coreia do Sul para buscar imigrantes está retido no país

10.09.25 9h38

Von der Leyen defende mais sanções à Rússia

10.09.25 8h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda