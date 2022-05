Presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos faz visita surpresa à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou nas redes sociais, neste domingo, imagens de uma visita surpresa da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Kiev. Em um comunicado, a delegação americana, que a visita pretende "enviar uma mensagem inequívoca e veemente ao mundo: Estados Unidos estão com a Ucrânia". A comitiva também viajará ao sudeste da Polônia e a Varsóvia. As informações são do G1 Mundo.

Em Washington, os congressistas já haviam afirmado que "um apoio adicional americano está a caminho" e que "transformarão a forte demanda de financiamento do presidente (Joe) Biden em um pacote legislativo".

Uma semana antes, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, também estiveram em Kiev. Durante a visita, os dois anunciaram o retorno progressivo da presença diplomática de Washington em Kiev e uma ajuda adicional, direta e indireta, de mais de US$ 700 milhões.

Pelo Twitter, Zelensky agradeceu aos Estados Unidos por proteger a soberania e a integridade do território ucraniano. "O governo dos Estados Unidos é um líder no sólido apoio à Ucrânia na luta contra a agressão russa", acrescentou o presidente ucraniano.