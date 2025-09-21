Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Portugal confirma reconhecimento do Estado Palestino

A França deve fazer anuncio oficial nesse sentido na segunda-feira, 22. O Brasil reconhece o Estado Palestino desde 2010.

Estadão Conteúdo

Portugal reconheceu oficialmente o Estado Palestino neste domingo, 21, após anunciar durante a semana que iria fazê-lo. "Portugal preconiza a solução de dois Estados como a única via para uma paz justa e duradoura", afirmou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, segundo postagem do governo português na rede social X.

O ministro deu a declaração em Nova York, nos Estados Unidos, às vésperas da Assembleia Geral da ONU. Portugal se junta ao Canadá, Reino Unido e Austrália, que também anunciaram o reconhecimento do Estado Palestino neste domingo. Outros países devem seguir a mesma linha ao longo da próxima semana. A França deve fazer anuncio oficial nesse sentido na segunda-feira, 22. O Brasil reconhece o Estado Palestino desde 2010.

Após os anúncios de Canadá, Reino Unido e Austrália, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em comunicado que "não haverá um Estado Palestino" e que vai dar uma resposta à onda de reconhecimentos após retorno dos Estados Unidos, onde também estará na próxima semana.

