Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Reino Unido deve reconhecer um Estado Palestino

Embora a mudança antecipada seja em grande parte simbólica, o Reino Unido espera que ela possa aumentar a pressão diplomática para o fim do conflito em Gaza

Estadão Conteúdo

O Reino Unido deve reconhecer um Estado palestino ainda neste domingo, 21, apesar da oposição dos Estados Unidos, após avaliar que Israel não cumpriu as condições estabelecidas por ele sobre a guerra em Gaza.

Embora a mudança antecipada seja em grande parte simbólica, o Reino Unido espera que ela possa aumentar a pressão diplomática para o fim do conflito em Gaza, assim como ajudar a pavimentar o caminho para uma paz duradoura.

O vice primeiro-ministro David Lammy, que foi secretário do Exterior até o início deste mês, disse que um anúncio sobre o reconhecimento de um Estado palestino será feito ainda no domingo, 21, pelo primeiro-ministro Keir Starmer.

"Qualquer decisão de reconhecer um Estado palestino, se isso ocorrer mais tarde hoje, não faz com que um Estado palestino aconteça da noite para o dia",disse ele à Sky News.

Ele sugeriu que o reconhecimento ajudaria a manter viva a perspectiva de uma solução de dois Estados e enfatizou que era um erro identificar o povo palestino com o Hamas.

Em julho, sob intensa pressão dentro do seu próprio Partido Trabalhista, o primeiro-ministro Keir Starmer disse que o Reino Unido reconheceria um Estado palestino a menos que Israel concordasse com um cessar-fogo em Gaza, permitisse que a ONU trouxesse ajuda e tomasse outras medidas em direção à paz de longo prazo.

Assembleia da ONU A mudança esperada ocorre antes da Assembleia Geral da ONU nesta semana, onde outras nações, incluindo Austrália, Canadá e França, também estão se preparando para reconhecer um Estado palestino.

O reconhecimento do Reino Unido acontece apenas alguns dias após uma visita de estado do presidente dos EUA, Donald Trump, durante a qual ele expressou sua desaprovação ao plano.

"Eu tenho um desacordo com o primeiro-ministro sobre isso", disse Trump. "É um de nossos poucos desacordos, na verdade."

Críticos, incluindo o governo dos EUA e o governo israelense, o qual não demonstrou interesse em uma solução de dois Estados, condenaram os planos, dizendo que isso recompensa o Hamas e o terrorismo.

Starmer insistiu que o Hamas não terá nenhum papel no futuro da governança do povo palestino e deve liberar os reféns israelenses que ainda mantém dos ataques em 7 de outubro de 2023.

Mais de 140 países já tomaram a decisão de reconhecer um Estado palestino, mas as decisões da França e da Grã-Bretanha são significativas, já que ambos são membros do Grupo dos Sete e do Conselho de Segurança da ONU.

Os dois países têm um papel histórico na política do Oriente Médio nos últimos 100 anos, tendo dividido a região após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial.

O papel do Reino Unido

Como parte dessa partilha, o Reino Unido tornou-se o poder governante do que era então a Palestina. Foi também o autor da Declaração Balfour de 1917, que apoiava o estabelecimento de um "lar nacional para o povo judeu".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

Hamas

guerra

Estado Palestino

Reino Unido

reconhecimento
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Maduro pede relação franca e pacífica com EUA em carta a Trump

20.09.25 20h57

Trump volta a ameaçar Afeganistão por Base Aérea de Bagram

20.09.25 19h12

Trump demite procurador alinhado a senadores democratas

20.09.25 17h48

Diferentemente de 2024, Brasil deixa EUA de fora de evento sobre democracia em NY

20.09.25 17h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

Ameaça

EUA prometem resposta na próxima semana à condenação de Bolsonaro pelo STF

Marco Rubio critica decisão da Corte e fala em 'opressão judicial' contra aliados e empresas americanas

15.09.25 16h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda