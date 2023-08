Porta da casa de Sharon Tate vai a leilão; atriz foi morta pela família Manson; veja foto

Um anúncio na página Julien's Audiction mostra a porta da frente da casa de Sharon Tate, atriz que foi morta por seguidores de Charles Manson, em 1969, indo a leilão nos Estados Unidos. O objeto faz parte da residência onde os criminosos a mataram e a última oferta dada foi de US$ 25 mil, ou cerca de R$ 100 mil.

Quem quiser participar do leilão deve fazer um registro na plataforma e oferecer um valor acima do último lance. A expectativa é de que as ofertas possam ser feitas até setembro.

Residência

Com nove painéis de janela de vidro na parte superior, a porta também tem uma borda central, uma maçaneta de latão e uma fechadura dourada. Veja a imagem:

Porta da casa onde atriz Sharon Tate morou, na década de 1960, e onde foi assassinada. (Reprodução / Internet)

A casa foi projetada em 1942 pelo arquiteto Robert Byrd e concluída em 1944, modelada pelo estilo de casas de campo europeias. Após a conclusão, a residência foi ocupada pela atriz francesa Michele Morgan, vendida para o Dr. Hartley Dewey e sua esposa Louise e, mais tarde, no início dos anos 1960, vendida novamente para o gerente de talentos Rudolph Altobelli.

Sob a propriedade de Altobelli, a casa foi alugada para grandes estrelas como Cary Grant, Terry Melcher e Candice Bergen, Mark Lindsday, e em fevereiro de 1969, para Tate e seu marido, o cineasta polonês Roman Polanski.

Crime

Tate e Polanski moraram na casa por quase seis meses quando, no início da manhã de 8 de agosto de 1969, membros da "família Manson" entraram na casa com ordens de matar o casal.

O grupo era liderado por Charles Manson, nos anos 1960, nos Estados Unidos. Manson exercia uma influência manipuladora sobre seus seguidores, a quem ele chamava de "família". Eles se envolveram em uma série de crimes e assassinatos motivados por uma mistura de ideias distorcidas, como uma suposta "guerra racial" e uma visão apocalíptica do mundo.

Na noite em que Sharon foi morta, os integrantes invadiram a residência do casal. O cineasta não estava em casa, mas os membros da seita encontraram Tate e outros quatro amigos. Todos foram esfaqueados e mortos.

Na época, a atriz estava com 26 anos e grávida de oito meses e meio do primeiro filho, Paul Richard Polanski. O parto estava programado para duas semanas depois.