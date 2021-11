Casa de Marilyn Manson é revistada pela polícia após acusações

O cantor Marilyn Manson, ídolo do rock na década de 1990, se envolveu em nova polêmica. Ele foi alvo de um mandado de busca nesta segunda-feira, 29. A polícia entrou na casa de Marilyn Manson para averiguar queixas contra o cantor de agressões e abusos sexuais.

O músico Brian Warner, conhecido como Marilyn Manson, não estava na sua casa no momento em que a polícia entrou. A residência está localizada em Los Angeles. O site TMZ adiantou a informação de que as autoridades precisaram forçar a entrada no local, já que não tinha ninguém dentro.

Já a revista People afirmou que foram apreendidos computadores e discos rígidos. Os objetos vão agora ser analisados pelos investigadores. As autoridades prometeram divulgar um comunicado oficial nesta terça-feira, 30, onde irão revelar todos os pormenores sobre estas buscas.

O cantor Marilyn Manson é acusado de assédio e abuso sexual por mais de 15 mulheres. A sua antiga noiva, a atriz Evan Rachel Wood, é uma das pessoas que acusam o músico. Vale lembrar, que ele está envolvido em três processos de abuso sexuais, um dos quais envolvendo a atriz Esmé Bianco.