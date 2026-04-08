Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Por que Trump deu trégua ao Irã? Entenda decisão dos EUA

Suspensão de ataques por duas semanas envolve acordo sobre rota de petróleo

Hannah Franco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão dos bombardeios contra o Irã por um período de duas semanas. A decisão foi divulgada na noite de terça-feira (7) e está condicionada à reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo.

O prazo foi apresentado como uma oportunidade para avanço nas negociações entre os dois países, após dias de tensão militar e trocas de ameaças.

VEJA MAIS

image Trump concorda com cessar-fogo de duas semanas com o Irã
Ainda de acordo com Trump, a razão para a trégua é que os objetivos militares americanos na guerra foram cumpridos

image Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
A Casa Branca confirmou estar "ciente" do pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, para estender por duas semanas o prazo para o Irã

A trégua ocorre em meio a articulações diplomáticas e pode abrir caminho para um acordo mais amplo entre as duas nações.

Por que Trump decidiu suspender os ataques?

Segundo o presidente norte-americano, a decisão foi tomada após conversas com autoridades do Paquistão, que pediram a interrupção imediata das ações militares. Trump afirmou que o Irã apresentou uma proposta com dez pontos, considerada uma base viável para negociação.

De acordo com ele, grande parte das divergências entre os países já foi resolvida, restando apenas ajustes finais. A suspensão dos ataques também leva em conta a avaliação de que os objetivos militares dos Estados Unidos já teriam sido alcançados.

Qual a condição para manter a trégua?

A principal exigência dos Estados Unidos é a reabertura “completa, imediata e segura” do Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela significativa do petróleo comercializado globalmente.

O governo iraniano sinalizou que pode liberar a passagem por duas semanas, desde que haja coordenação com suas Forças Armadas e respeito a limitações técnicas.

O que diz o Irã sobre a decisão?

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que o país está disposto a interromper suas ações militares caso os ataques norte-americanos sejam suspensos.

Segundo ele, a trégua pode ser mantida se houver reciprocidade nas decisões, indicando possibilidade de redução das tensões no período.

O que pode acontecer após as duas semanas?

O prazo estabelecido deve ser usado para finalizar um possível acordo entre os países. Trump indicou que o período será decisivo para consolidar os pontos negociados. Caso haja entendimento, a trégua pode evoluir para um acordo definitivo.

Caso contrário, não está descartada a retomada das tensões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

Irã

oriente médio
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Trump concorda com cessar-fogo de duas semanas com o Irã

Ainda de acordo com Trump, a razão para a trégua é que os objetivos militares americanos na guerra foram cumpridos

07.04.26 19h57

MUNDO

Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

A Casa Branca confirmou estar "ciente" do pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, para estender por duas semanas o prazo para o Irã

07.04.26 19h48

Hackers pró-Irã violaram infraestrutura cibernética dos EUA, diz governo americano

07.04.26 19h04

PLAYLIST ESPACIAL

Missão Artemis II: confira a lista de músicas usadas para acordar os astronautas na espaçonave

A playlist, que foi escolhida pelos próprios tripulantes, inclui os estilos indie eletrônico, pop, rock alternativo e R&B

07.04.26 18h49

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda