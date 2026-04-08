Por que Trump deu trégua ao Irã? Entenda decisão dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão dos bombardeios contra o Irã por um período de duas semanas. A decisão foi divulgada na noite de terça-feira (7) e está condicionada à reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo.

O prazo foi apresentado como uma oportunidade para avanço nas negociações entre os dois países, após dias de tensão militar e trocas de ameaças.

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A trégua ocorre em meio a articulações diplomáticas e pode abrir caminho para um acordo mais amplo entre as duas nações.

Por que Trump decidiu suspender os ataques?

Segundo o presidente norte-americano, a decisão foi tomada após conversas com autoridades do Paquistão, que pediram a interrupção imediata das ações militares. Trump afirmou que o Irã apresentou uma proposta com dez pontos, considerada uma base viável para negociação.

De acordo com ele, grande parte das divergências entre os países já foi resolvida, restando apenas ajustes finais. A suspensão dos ataques também leva em conta a avaliação de que os objetivos militares dos Estados Unidos já teriam sido alcançados.

Qual a condição para manter a trégua?

A principal exigência dos Estados Unidos é a reabertura “completa, imediata e segura” do Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela significativa do petróleo comercializado globalmente.

O governo iraniano sinalizou que pode liberar a passagem por duas semanas, desde que haja coordenação com suas Forças Armadas e respeito a limitações técnicas.

O que diz o Irã sobre a decisão?

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que o país está disposto a interromper suas ações militares caso os ataques norte-americanos sejam suspensos.

Segundo ele, a trégua pode ser mantida se houver reciprocidade nas decisões, indicando possibilidade de redução das tensões no período.

O que pode acontecer após as duas semanas?

O prazo estabelecido deve ser usado para finalizar um possível acordo entre os países. Trump indicou que o período será decisivo para consolidar os pontos negociados. Caso haja entendimento, a trégua pode evoluir para um acordo definitivo.

Caso contrário, não está descartada a retomada das tensões.