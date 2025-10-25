Capa Jornal Amazônia
Por que anúncio envolvendo Reagan fez Trump suspender negociação de tarifa com o Canadá

Estadão Conteúdo

Uma propaganda de cerca de um minuto paga pela província de Ontário, no Canadá, e veiculada na TV americana levou o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, a encerrar as negociações sobre as tarifas impostas ao país vizinho.

O anúncio usa trechos de um discurso de 1987 do ex-presidente republicano Ronald Reagan, no qual ele afirma que tarifas sobre importações estrangeiras parecem fazer o que é patriótico, "mas, a longo prazo, essas barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos".

As falas foram utilizadas para criticar o governo Trump, que impôs 35% de tarifa sobre produtos canadenses, além de impostos individuais para setores específicos, como o de fabricação de automóveis e aço. As tarifas atingem duramente Ontário, maior província manufatureira do país norte-americano.

Trump reagiu na quinta-feira, 23, com uma postagem na rede social Truth Social, afirmando que o uso do anúncio pelo Canadá é "fraudulento" e seu conteúdo "falso", já que Reagan "amava tarifas". O presidente americano defendeu a importância das tarifas para a segurança nacional e economia dos EUA e declarou que as negociações com o país vizinho estavam encerradas dali em diante.

Embora não tenham sido transmitidas na íntegra na propaganda, as falas de Reagan são autênticas. O anúncio não esconde se tratar de um pronunciamento antigo, exibindo ao final a data e a imagem do ex-presidente.

Na sexta-feira, 24, o premiê de Ontário Doug Ford anunciou que o comercial deixaria de ser veiculado na TV americana a partir de segunda-feira "para que as negociações comerciais possam ser retomadas". A decisão foi tomada após conversar com o primeiro-ministro canadense Mark Carney.

A Fundação e Instituto Presidencial Ronald Reagan criticou o "uso seletivo de áudio e vídeo" pela propaganda, que deturparia o discurso do ex-presidente. Também se queixou de não ter recebido um pedido de autorização para edição e uso do material. A entidade diz avaliar entrar com ação legal contra o governo canadense.

O gabinete de Ford defendeu o anúncio, dizendo que os trechos exibidos não foram alterados e que o discurso está em domínio público, segundo a emissora pública canadense CBC.

O que Reagan disse?

O pronunciamento de 1987 marcou um momento tenso na relação comercial entre os Estados Unidos e o Japão, em que o governo Reagan havia imposto tarifas de 100% sobre produtos eletrônicos do país asiático, como resposta ao descumprimento de um acordo bilateral.

O ex-presidente era - ao menos na retórica - um defensor do livre comércio e costumava criticar políticas que interferissem nessas relações. O discurso transmitido em rede nacional de rádio buscava justificar a medida.

Leia abaixo o trecho completo do discurso exibido no anúncio do Canadá:

"Quando alguém diz: Vamos impor tarifas sobre importações estrangeiras, parece estar fazendo algo patriótico ao proteger os produtos e empregos americanos. E, por vezes, funciona durante um curto período - mas só por um tempo limitado.

Mas, a longo prazo, tais barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos. Tarifas altas levam inevitavelmente a retaliações por parte de países estrangeiros e ao desencadeamento de ferozes guerras comerciais.

Aí o pior acontece: os mercados encolhem e colapsam; empresas e indústrias fecham; e milhões de pessoas perdem os seus empregos.

Em todo o mundo, há uma crescente percepção de que o caminho para a prosperidade de todas as nações é rejeitar a legislação protecionista e promover a concorrência justa e livre.

Os empregos e o crescimento dos Estados Unidos estão em jogo."

.
