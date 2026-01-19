População da China cai de novo com taxas de nascimento no menor nível desde revolução comunista

A China enfrenta um desafio demográfico significativo. A população do país registrou queda em 2025 pelo quarto ano consecutivo. As autoridades promovem diversas políticas para encorajar nascimentos, mas os esforços ainda não apresentaram resultados significativos.

Números populacionais divulgados nesta segunda-feira (19) apontaram que a população da China, de 1,4 bilhão, continuou a diminuir. Em 2025, o total era de 1,404 bilhão, o que representa uma redução de 3 milhões em relação ao ano anterior.

Com esta queda, a China se tornou a segunda nação mais populosa do mundo. A taxa de natalidade em 2025 atingiu 5,63 por 1.000 pessoas, sendo o nível mais baixo registrado desde 1949.

Esforços para reverter a baixa natalidade

Desde o fim da política de filho único, o governo chinês tem implementado uma variedade de ideias e políticas. Entre as medidas adotadas, incluem-se subsídios em dinheiro e até a taxação de preservativos, visando estimular o aumento da taxa de natalidade.

Superada pela Índia e desafio do envelhecimento

A China foi por muito tempo a nação mais populosa do mundo, até ser superada pela vizinha regional e, por vezes, rival Índia em 2023. As estatísticas publicadas ilustram as marcantes pressões demográficas enfrentadas pelo país, que está "envelhecendo antes de enriquecer".