Policial é demitida por ter relações sexuais com seis colegas de corporação

Uma policial foi expulsa da corporação após ter sido acusada de manter relações sexuais com seis colegas da corporação. O caso aconteceu na cidade de La Vergne, no Tennessee, Estados Unidos. As informações são do portal Correio Braziliense.

De acordo com um tabloide americano, a policial Maegan Hall, 26 anos, teria compartilhado fotos sexual com diversos colegas. Além de ter feito sexo oral em outros policiais durante o expediente e outras atividades sexuais fora do trabalho, durante festas, e até proposto um ménage com um dos agente e a mulher dele.

O prefeito da cidade de La Vergne disse na semana passada que Maegan e os policiais envolvidos na polêmica foram demitidos. Ainda, mais dois oficiais de patrulha e um agente que trabalhava com cães, foram suspensos.

A militar afirmava aos colegas que estava em um relacionamento aberto e tentava convencer o seu marido, Jedidah Hall, a participar de trocas de casais. No entanto, a investigação interna mostrou que, ele não estava "de acordo" e que teria inclusive confrontado a mulher por quatro anos de traição. No entanto, mesmo após a descoberta das traições, o marido decidiu salvar o casamento. O casal estava junto desde a faculdade e se casaram em 2018.

Maegan Hall não quis falar sobre o assunto. “Eu não quero discutir isso, eu só vou seguir em frente e viver a minha vida”, disse a ex-policial.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).