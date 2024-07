Polícia sul-africana descobre laboratório multimilionário de metanfetamina

JOHANNESBURGO (Reuters) - A polícia sul-africana descobriu um laboratório de produção de metanfetamina em escala industrial, fazendo assim uma das maiores apreensões de drogas da história do país e prendendo quatro suspeitos, incluindo dois mexicanos, afirmou a instituição neste sábado.

O laboratório foi descoberto em uma fazenda em Groblersdal, uma pequena cidade na província de Limpopo, afirmou a polícia em comunicado.

Os policiais encontraram grandes quantidades de químicos usados na produção de drogas ilícitas, incluindo acetona e cristais de metanfetamina, com valor estimado de 109,5 milhões de dólares, informou o comunicado.

“O que torna esta apreensão diferente das outras é o envolvimento de cidadãos mexicanos”, afirmou Katlego Mogale, porta-voz dos Hawks, a elite da polícia que realizou a operação. “Isso significa que nossa tarefa acaba de se tornar mais difícil.”

Não está claro se os suspeitos estavam fabricando drogas para distribuí-las dentro do país ou para exportação, disse ela.

A África do Sul é um país relevante no trânsito de drogas, devido a sua posição geográfica e suas ligações comerciais internacionais. É também um mercado crescente para o uso de entorpecentes sintéticos, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O tráfico de metanfetamina, em particular, está em ascensão na África, disse a agência da ONU em seu Relatório Mundial sobre Drogas 2023.

Enquanto a investigação prossegue, os suspeitos presos comparecerão pela primeira vez ao tribunal na segunda-feira sob a acusação de fabricação, tráfico e posse de drogas ilícitas, informou o comunicado da polícia.