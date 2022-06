Polícia resgata 47 gatos que moravam amontoados dentro de um carro com o dono

Cerca de 47 gatos que moravam dentro de um carro junto com seu dono, um homem em situação de rua, foram resgatados pela polícia de Minnesota, nos Estados Unidos, na última terça-feira (14). Os animais foram encontrados dentro do veículo em uma parada de descanso na estrada da cidade de Harris, vivendo sob o calor e umidade sufocante de junho.

Segundo uma integrante da Sociedade Humanitária Animal, que ajudou a resgatar os felinos, o tutor dos bichanos ficou sem casa recentemente e não queria deixar os animais para trás, por isso resolveu morar com todos eles dentro do seu próprio carro. Ele já havia entregado outros 14 gatos a um abrigo há duas semanas. "Infelizmente, com o calor de ontem, ele [dono dos gatos] reconheceu que cuidar dos animais estava acima e além do que ele era capaz de fazer neste momento. E ele nos deixou ajudá-los", disse ela.

Os gatos foram examinados e receberam vacina e nutrição equilibrada. (Foto: Instagram @animalhumanemn)

Conforme as autoridades, apesar das condições de vida insalubre, os gatos estavam relativamente bem de saúde, embora a maioria estivesse desidratada e desconfiada dos agentes. A idade dos bichanos varia entre menos de um ano e mais de 12 anos e todos foram examinados, receberam vacinas e nutrição equilibrada. O homem em situação de rua também recebeu ajuda do serviço social.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal)