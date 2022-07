Polícia queima maconha e fumaça invade casas na Colômbia: ‘travava todo mundo’

A polícia da cidade de Bello, na Colômbia, encontrou 1,5 tonelada de maconha, na terça-feira (12), em dois endereços diferentes. Após a apreensão, a carga foi queimada, mas o vento fez com que a fumaça de maconha fosse levada até casas vizinhas. As informações são do G1 Mundo.

"Sentimos uma fumaceira muito horrível que saia lá do batalhão, um cheiro de maconha tremendo que travava todo mundo", declarou um morador local, chamado Edilberto Castaño, à Caracol TV.

VEJA MAIS

Alguns moradores chegaram a pensar que havia um incêndio nas proximidades, por causa da quantidade de fumaça. A Prefeitura da cidade informou que não houve nenhuma reclamação por causa do cheiro.

Segundo a polícia local, quando a maconha foi apreendida, os donos do carregamento chegaram a efetuaram disparos para intimidar os agentes.