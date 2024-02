Polícia do Peru usa até fantasia de Freddy Krueger para pegar bandidos

As operações da polícia do Peru têm chamado a atenção pelas estratégias criativas, especialmente, no combate ao tráfico de drogas. O uso de fantasias em ações temáticas adotadas pela corporação vem sendo comentadas pela mídia e pela população.

De acordo com a própria polícia, o objetivo de realizar as operações em datas festivas é justamente pegar os criminosos desprevenidos. Uma das mais recentes ocorreu nesta semana, no Valentine’s Day (Dia dos Namorados), celebrado no dia 14 de fevereiro.

Um policial se vestiu de ursinho de pelúcia, fingindo que estava levando uma mensagem romântica, para capturar duas mulheres suspeitas de serem traficantes em Lima, capital peruana.

O policial segurava um balão e uma placa com a inscrição: “Você é meu motivo para sorrir”. E chegou a se ajoelhar em frente à casa. O disfarce surpreendeu as criminosas, que foram detidas quando abriram o portão do endereço em que estavam, e resultou na apreensão de drogas.

Segundo as investigações, elas vendiam pasta base de cocaína e maconha.

Confira as abordagens curiosas

Em dezembro de 2023, um policial vestido de Papai Noel participou de uma operação contra traficantes de drogas também em Lima, surpreendendo os criminosos durante a véspera de Natal. A estratégia, segundo a corporação, foi eficaz na captura dos suspeitos e na apreensão de grandes quantidades de drogas.

Antes disso, no fim de outubro de 2023, época do Dia das Bruxas, policiais se fantasiaram de personagens como Freddy Krueger, Jason e a noiva do Chucky para prender traficantes de cocaína no leste de Lima. A operação, denominada Halloween, resultou na detenção de membros de uma facção e na apreensão de drogas.

Em novembro de 2022, a corporação realizou uma ação inspirada nos Vingadores. Nela, policiais se disfarçaram dos super-heróis para invadir uma casa de traficantes de drogas. A operação, chamada de Marvel, resultou na prisão de membros de uma outra quadrilha e também apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes

Ainda de acordo com a própria Polícia Nacional do Peru, as operações temáticas, que são sempre filmadas pela equipe, não são apenas uma questão de entretenimento, mas também visam a aumentar a segurança e a eficácia das operações policiais, pegando os criminosos desprevenidos e evitando confrontos.