Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Petro diz que ataque de Trump à soberania do país seria "declarar guerra"

Estadão Conteúdo

O presidente colombiano Gustavo Petro criticou nesta terça-feira, 02, os comentários de seu homólogo norte-americano Donald Trump, que ameaçou países produtores e exportadores de drogas de estarem sujeitos a ataques, citando a Colômbia como exemplo de produção de cocaína. Petro pediu que os EUA não "ameacem" a soberania de seu país, sob risco de "declarar guerra" e prejudicar relações.

"Venha senhor Trump à Colômbia, eu o convido, para que participe da destruição dos nove laboratórios diários que fazemos para que não chegue cocaína aos EUA", disse Petro na rede social X, respondendo a uma notícia sobre o que foi dito por Trump. "Atacar nossa soberania é declarar guerra, não danifique dois séculos de relações diplomáticas", acrescentou.

Trump anunciou nesta terça à imprensa que os Estados Unidos em breve começariam a realizar ataques terrestres, embora não tenha especificado onde, e indicou que poderiam ocorrer em outros países além da Venezuela. "Sabemos tudo sobre eles. Sabemos onde vivem. Sabemos onde vivem os maus. E vamos começar a fazer isso muito em breve também", disse aos jornalistas durante uma reunião com seu gabinete na Casa Branca.

Mais tarde, quando solicitado a dar mais detalhes, Trump disse que se referia a países que fabricam e vendem fentanil ou cocaína. O presidente disse ter ouvido que a Colômbia fabrica cocaína e a vende para os Estados Unidos. "Qualquer um que faça isso e venda em nosso país está sujeito a ataques", disse Trump. "Não apenas a Venezuela", afirmou.

As relações dos Estados Unidos com a Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo, têm se deteriorado desde o retorno de Trump à presidência.

Petro, o primeiro presidente de esquerda na Colômbia, tem sido crítico da política migratória de Trump, bem como de seu desdobramento militar em águas do Caribe e dos ataques letais a embarcações acusadas de transportar drogas, os quais classificou como "assassinatos".

(*Fonte: Associated Press).

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COLÔMBIA/EUA/TRUMP/ATAQUE/AMÉRICA LATINA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Petro diz que ataque de Trump à soberania do país seria "declarar guerra"

02.12.25 19h08

Putin diz que demandas dos europeus são inaceitáveis antes de reunião com negociadores dos EUA

02.12.25 13h02

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

MUNDO

Enviado de Trump chega a Moscou para se reunir com Putin ante negociações sobre plano de paz

O genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, também deve participar do encontro

02.12.25 11h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

Caso intrigante

Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê

Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura

26.11.25 15h06

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda