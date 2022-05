Algoritmo que ‘julga’ pessoas com base na aparência dos rostos é criado por pesquisadores

Pesquisadores dos Estados Unidos criaram um algoritmo que faz julgamentos sobre as pessoas baseado na aparência de seus rostos. Os estudiosos atuam no Stevens Institute of Technology, em colaboração com as Universidades de Princeton e de Chicago, e precisaram da "opinião" de voluntários que mandaram suas primeiras impressões sobre as pessoas, para serem usadas no algoritmo.

A inteligência artificial (IA) pode dar opiniões sobre uma pessoa com base apenas nas fotografias tiradas do seu rosto. Para isso, ela faz julgamentos rápidos e superficiais, avaliando fatores como idade, cor da pele e nível de confiabilidade, observando somente a aparência de um indivíduo.

Como isso acontece?

Ao realizar testes, os pesquisadores solicitaram que milhares de pessoas voluntárias mandassem suas primeiras impressões sobre mais de mil fotos de rostos geradas por computador. As pessoas avaliaram inteligência, religiosidade, confiabilidade ou extroversão que uma imagem aparentava ter. Todas as respostas obtidas foram usadas no treinamento de uma rede neural, para ela aprender a fazer julgamentos rápidos, somente considerando as características físicas presentes nas fotografias de pessoas.

De acordo com os estudiosos, várias das opiniões emitidas pelo algoritmo passaram a refletir intuições comuns ou suposições culturais. Por exemplo, pessoas que sorriem tendem a ser vistas como mais confiáveis, ou indivíduos com óculos podem ser considerados mais inteligentes.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)