Inteligência artificial pode permitir 'falar' com os mortos

A Microsoft entrou com um pedido de patente para um aplicativo que pode reencarnar digitalmente alguém que jpá morreu usando imagens, dados de voz, postagens em mídias sociais, mensagens eletrônicas e cartas.

O aplicativo permitiria então que parentes vivos interagissem com seus entes queridos além da morte por meio de dispositivos inteligentes como o Amazon Alexa ou o Google Nest.

A tecnologia também veria modelos 2D ou 3D da pessoa gerados usando imagens.

A patente da Microsoft diz que os dados sociais seriam usados ​​para “criar ou modificar um índice especial no tema da personalidade de uma pessoa específica”.

Mas os críticos disseram que embora o “robô-fantasma” possa ajudar as pessoas durante o processo de luto, alguns sugeriram que era “muito assustador”.

A Microsoft acrescenta: “O índice especial pode ser usado para treinar um bot de bate-papo para conversar e interagir na personalidade de uma pessoa específica. Em alguns aspectos, uma fonte de voz de uma pessoa específica pode ser gerada usando gravações e dados de som relacionados à pessoa específica.”

A patente, registrada em dezembro de 20202, no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, sugere que um “modelo 2D / 3D de uma determinada pessoa pode ser gerado usando imagens, informações de profundidade e / ou dados de vídeo associados àquela pessoa”.

O Techrepublic.com chamou a ideia de “intrigante e aterrorizante”, enquanto o blog de tecnologia Ubergizmo disse: “Admitimos que pode ser um pouco nostálgico poder 'falar' com um ente querido morto online onde o dispositivo pode imitar essa pessoa de forma realista, mas ainda parece meio estranho e um pouco errado.”

No mês passado, Kanye West presenteou sua esposa Kim Kardashian com um holograma de seu falecido pai, Robert, em seu aniversário de 40 anos.

O famoso advogado, que faleceu de câncer de esôfago em julho de 2003, aos 59 anos, foi trazido de volta à vida virtual pelo presente não convencional, que vários fãs rotularam de "assustador".

O vídeo de dois minutos e meio mostrou Robert falando com sua filha.

Entre as declarações feitas pela encarnação virtual do falecido patriarca Kardashian estavam que sua filha famosa estava "crescida", enquanto ele também aclamava Kanye como "o homem mais genial do mundo inteiro".