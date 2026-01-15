Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

Estadão Conteúdo

Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que 58% dos entrevistados sentem medo de os Estados Unidos repetirem no Brasil a ação militar contra a Venezuela, que depôs o ditador Nicolás Maduro. Outros 40% não temem uma investida contra o território brasileiro, e 2% não sabem ou não responderam.

Segundo a pesquisa, 46% aprovam a operação americana realizada no último dia 3, que capturou Maduro e a primeira-dama dele, Cília Flores, para responder judicialmente por narcoterrorismo nos EUA. Outros 39% desaprovam e 15% não sabem ou não responderam.

Para 50%, é válido invadir um país com o pretexto de se prender um ditador. Os que discordam somam 41%. Não sabem, ou não responderam são 9%.

Para 31%, o objetivo do presidente norte-americano, Donald Trump, em autorizar o ataque foi o combate ao narcotráfico. Outros 23% acreditam que foi para restaurar a democracia na Venezuela, e 21%, que foi para controlar o petróleo venezuelano. Para outros 4%, foi para reduzir a influência da China no país sul-americano.

Para 66%, o Brasil deve se manter neutro sobre a crise venezuelana. Para 18%, o governo, deve apoiar as ações militares de Trump. Outros 10% acreditam que a posição certa é adotada pelo Planalto, de oposição. Outros 6% não sabem, ou não responderam.

Os que acham que Lula errou em condenar a ação militar dos Estados Unidos são 51%, enquanto 37% avaliam que o petista acertou no posicionamento adotado até então. Outros 12% não sabem ou não responderam.

A Genial/Quaest também abordou possíveis reflexos da operação dos Estados Unidos na eleição presidencial de outubro. Para 71%, a postura de Lula diante da crise não afeta na escolha presidenciável. Já 17% dizem que a conduta de Lula os faz preferir a oposição. Outros 5% não sabem ou não responderam.

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00835/2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

pesquisa

Quaest

Brasil

temor
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã diz ter 'total controle' da situação e fecha espaço aéreo para voos internacionais

14.01.26 22h08

Família de mulher morta pelo ICE contrata escritório de advocacia que representou George Floyd

14.01.26 22h03

Senado dos EUA rejeita resolução que limitaria poderes de guerra de Trump

14.01.26 21h37

MUNDO

Execução de manifestante iraniano Erfan Soltani é adiada, diz ONG

A ONG informou que, devido ao bloqueio da internet e às restrições de comunicação no país, não é possível informar em tempo real os desdobramentos sobre a vida de Soltani.

14.01.26 20h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda