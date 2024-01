Peru reforça vigilância militar na fronteira com Equador e declara estado de emergência na região

O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Alberto Otárola, anunciou na noite desta terça-feira (9) o reforço da vigilância em toda a fronteira com o Equador, com contingentes policiais e militares, após a onda de ataques do narcotráfico no país vizinho. Também foi declarado estado de emergência na fronteira, que abrange as regiões do Amazonas, Cajamarca e Loreto, além de Piura e Tumbes, que já estavam em situação de emergência desde novembro de 2023, devido ao aumento da insegurança na área.

A fronteira entre Peru e Equador é extensa, com mais de 1.400 quilômetros. Nesta quarta-feira (10), os ministros Jorge Chávez (da Defesa) e Victor Torres (do Interior) visitarão a cidade fronteiriça de Tumbes para coordenar as próximas ações.

Em um comunicado da Chancelaria, o governo peruano condenou veementemente os atos de violência no Equador, afirmando que as ações criminosas "violam os direitos fundamentais dos equatorianos e atentam contra a segurança desse país irmão".

Pela Constituição do país, o estado de emergência pode se estender indefinidamente no Peru até que o governo determine o contrário, se a população estiver em risco, ou em perigo.