Cônsul honorário do Reino Unido é sequestrado no Equador

Em um cenário de aumento da violência no Equador, principalmente por causa do tráfico de drogas, o cônsul honorário do Reino Unido na cidade de Guayaquil, Colin Armstrong, foi sequestrado na madrugada deste sábado (16), quando estava em sua fazenda, na província de Los Ríos. As informações foram divulgadas pela polícia e pela imprensa local. Armstrong também é um empresário do setor agrícola e possui propriedade rural na região.

Segundo a polícia, o sequestro está sendo investigado. Nos últimos anos, o Equador se tornou um centro de operações de cartéis de drogas. Os traficantes provocam uma onda de violência no país, com massacres, sequestros e extorsões.

Até o momento, a embaixada do Reino Unido e a Chancelaria do Equador não se pronunciaram sobre o rapto de Colin Armstrong.