Suspeitos de envolvimento na morte do candidato Villavicencio, do Equador, são mortos na prisão

Seis suspeitos de envolvimento no assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, morreram na tarde da última sexta-feira (6). As mortes ocorreram dentro de uma prisão em Guayaquil, na região sudoeste do país, onde eles estavam sob custódia aguardando julgamento.

Segundo as autoridades penitenciárias, todos os acusados de envolvimento no assassinato de Villavicencio eram colombianos. "O governo nacional condena o ocorrido e reforça sua vontade política para colaborar com as investigações pertinentes a fim de identificar os responsáveis intelectuais do crime contra o ex-candidato", diz comunicado oficial.

VEJA MAIS

O candidato Fernando Villavicencio morto em agosto, a poucos dias das eleições presidenciais, alvo de um ataque a tiros após deixar um comício em Quito. Com uma lacuna na corrida presidencial, ele foi substituído pelo seu companheiro de chapa, Christian Zurita, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial. O segundo turno das eleições, marcado para 15 de outubro, está entre a esquerdista Luisa González e o direitista Daniel Noboa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)