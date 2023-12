Ex-cônsul honorário do Reino Unido sequestrado no Equador é libertado

Foi libertado "são e salvo" o ex-cônsul honorário do Reino Unido na cidade equatoriana de Guayaquil, Colin Armstrong. Ele foi sequestrado no sábado (16), em meio a uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas, conforme informaram as autoridades do país sul-americano nesta quarta-feira (20).

"Nossas unidades libertaram o cidadão Collin (sic) A., sequestrado dias antes na (província de) #LosRíos. No momento, encontra-se são e salvo. Há 9 apreendidos", afirmou o comandante da polícia, general César Zapata, no X.

Na mesma rede, o embaixador britânico em Quito, Chris Campbell, disse: "Estamos satisfeitos que Colin Armstrong OBE, nosso ex-cônsul honorário em Guayaquil, tenha sido libertado com segurança". Ele também agradeceu à polícia "por todos seus esforços para conseguir a libertação".

Zapata não deu mais detalhes, mas lembrou que o ex-diplomata foi libertado na estrada para a província costeira de Manabí, ao sudoeste e vizinha de Los Ríos. Ambas estão entre as mais violentas do país.

Ele também divulgou uma foto, em que Armstrong aparece de braços cruzados e com um boné de policial, parado entre dois agentes.A ministra de Governo, Mónica Palencia, confirmou a libertação do ex-diplomata e empresário agrícola, de 78 anos.

"Graças ao trabalho da @‌PoliciaEcuador e de suas unidades, conseguiu-se o resgate", disse ela no X, acrescentando que há nove detidos. "Não permitiremos a impunidade. As ações policiais continuam" afirmou Palencia.

Fundador de uma grande empresa de distribuição de produtos agrícolas com meio século de atuação no mercado equatoriano, o ex-diplomata foi sequestrado junto com a companheira na madrugada de sábado em sua fazenda na região de Baba (Los Ríos).

Em um quadro de total sigilo por parte das autoridades, a imprensa local informou que a companheira de Armstrong foi libertada no domingo, quando se dirigiu a uma casa, possivelmente para buscar dinheiro a fim de pagar o resgate. A mulher usava um colete de bomba, que foi desativado por um policial, segundo os jornais.

O sequestro ocorreu em um momento em que o Equador é um centro de operações de cartéis de drogas estrangeiros e locais que impõem um regime de terror com massacres, sequestros e extorsões. Várias gangues controlam as prisões e as ruas, o que aumentou o nível de violência no país. Desde 2018, a taxa nacional de homicídios quadruplicou, passando de 6 para 26 por 10.000 habitantes.

No poder desde novembro, o presidente do Equador, Daniel Noboa, aposta em uma política linha dura contra as organizações de drogas.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador atingiu o recorde de 210 toneladas de drogas apreendidas em 2021.