Crise no Equador: Itamaraty acompanha denúncia de que um brasileiro foi sequestrado no País

A denúncia de que um brasileiro foi sequestrado no Equador está sendo acompanhada pelo Itamaraty. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que a Embaixada em Quito mantém contato com os familiares e busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais.

VEJA MAIS

A identidade do brasileiro está sendo preservada. Ele teria sido sequestrado nesta terça-feira (9), em meio à crise de segurança que o país vive. O filho da vítima usou as redes sociais do pai para pedir auxílio no resgate. Segundo o garoto, uma parte da quantia já foi paga e a família está desesperada para conseguir o restante do dinheiro.

A família do sequestrado é dona de um restaurante brasileiro em Guayaquil. “Meu pai foi sequestrado nesta manhã. Já enviamos todo o dinheiro que tínhamos. Não temos mais. Por isso recorro a vocês, que me ajudem com o que têm, qualquer valor é muito bem-vindo”, diz o menino no vídeo.

Crise no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou Estado de Exceção por 60 dias. A medida foi adotada após a fuga de um chefe de quadrilha do presídio onde cumpria pena, o que levou o país a uma escalada de violência. Um toque de recolher de seis horas, a partir das 23h (horário local) até as 5h, também está em vigor.