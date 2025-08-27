Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Peru: Ministério Público faz buscas na casa do irmão da presidente Dina Boluarte

Estadão Conteúdo

A promotoria do Peru entrou nesta quarta-feira, 27, na casa do irmão da presidente peruana, Dina Boluarte, o qual foi vinculado a uma nova investigação sobre uma organização criminosa que teria favorecido de forma irregular uma mineradora nos Andes.

Luis Vivanco, o advogado de Nicanor Boluarte - irmão da mandatária - disse à imprensa que não conhecia detalhes do novo caso, mas "tem a ver com uma suposta mineradora" na região de Ayacucho e que o irmão da presidente tinha a qualidade de "vinculado", mas não de investigado.

Os especialistas apontaram que, de acordo com a lei, sobre um vinculado existem suspeitas de relação com um grupo criminoso, mas não foi iniciada estritamente uma investigação. A entrada no domicílio busca encontrar evidências concretas em documentos, celulares ou computadores.

A Associated Press perguntou à promotoria detalhes do caso, mas não obteve uma resposta oficial até o momento.

Dina Boluarte afirmou, sem dar detalhes, que a nova investigação fiscal contra seu irmão "é mais uma manobra orquestrada por alguns promotores" que busca prejudicar seu governo.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

