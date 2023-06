Peregrino católico de 24 anos que tentou conter ataque a crianças na França vira 'herói da mochila'

A atitude de um homem durante o ataque a crianças em um parque infantil na cidade de Annecy, nos alpes franceses, chamou a atenção da população da França. Identificado apenas como Henri, o peregrino católico de 24 anos tentou conter o criminoso dando mochiladas no homem que carregava uma faca e passou a ser chamado no país de "herói da mochila" ("le héros au sac a dos", em francês). Apesar da ação heroica, quatro crianças e um adulto ficaram feridos gravemente no ataque, feito por um homem que tem nacionalidade síria e carregava insígnias cristãs.

"É profundamente anticristão atacar os vulneráveis. Toda a civilização cristã sobre a qual nosso país foi construído é uma mensagem cavalheiresca para defender as viúvas e os órfãos. Acho que, ao contrário, algo muito ruim o habitava", declarou Henri, que também é estudante de filosofia. De acordo com a agência de notícias Reuters, ele declarou a jornalistas franceses que sua fé católica lhe deu forças para lutar contra o homem.

Henri relatou que estava perto do parquinho quando viu o homem agredindo crianças em um carrinho e tentou protegê-los. "Foi a vontade de Deus que eu estivesse lá e pudesse intervir", disse. Ele acredita que não estava lá por acaso. "Em minha jornada pelas catedrais, cruzei com este homem e agi instintivamente. Era impensável não fazer nada", disse. "Deixei-me guiar pela providência e pela Virgem Maria. Disse Adeus. Eles decidiriam o que aconteceria", continuou.

Além do peregrino católico, outros jovens também perseguiram o agressor. "Tentamos assustá-lo e deixar claro que ele não poderia fazer o que queria", disse ele.