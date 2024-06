Pequinês vence concurso de cão mais feio do mundo

O cão Wild Thang, um pequinês de 8 anos, foi o vencedor do concurso de Cão Mais Feio do Mundo, e ganhou um prêmio de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 27 mil) na última sexta-feira (21/06). A vitória veio na quinta participação do pet no concurso.

O evento ocorre todos os anos na Feira Sonoma-Marin em Petaluma, Califórnia, nos Estados Unidos, e teve vários cães inscritos.

VEJA MAIS

Quando era filhote, Wild Thang contraiu um vírus que quase o matou e deixou danos permanentes. Seus dentes nunca se desenvolveram, então, sua língua fica para fora, e sua pata dianteira direita se move o tempo todo.

Os organizadores afirmam que o objetivo do concurso não é ridicularizar os cães, mas se divertir e mostrar a beleza deles ao mundo.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)